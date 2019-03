Kosten für den Umbau des deutschen Brief- und Paketgeschäfts hatten die Post in den vergangenen Quartalen belastet. Im Gesamtjahr schrieb die Sparte einen operativen Ertrag von 683 Millionen Euro, im laufenden Jahr soll dieser dann deutlich auf eine Milliarde bis 1,3 Milliarde Euro zulegen. Getrieben durch den rasant wachsenden Online-Handel war der Konzern im Paket-Geschäft in der Vergangenheit rasch beim Umsatz gewachsen - noch schneller stiegen aber die Kosten. Appel will das Ruder herumreißen, er hat den Umbau der Sparte bereits in Angriff genommen.



Doch die Sanierung kostet Geld - Beamte werden etwa vorzeitig in Rente geschickt. "2019 werden wir einen großen Schritt nach vorne machen und im deutschen Brief- und Paketgeschäft deutlich besser aufgestellt sein", betonte Appel. Der Umbau der Sparte sei "auf langfristigen Erfolg ausgerichtet" - es werde "einige Monate dauern, bis sich die Fortschritte auch in den Zahlen niederschlagen."