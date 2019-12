Briefe an das Christkind in der Postfiliale in Engelskirchen.

Quelle: Oliver Berg/dpa/Archiv

Das Christkind in der Postfiliale in Engelskirchen hat bis kurz vor Weihnachten rund 124.000 Wunschzettel beantwortet. Sie kamen laut Deutscher Post aus 50 Ländern, darunter Indien, Südkorea, Uruguay, den Philippinen und Usbekistan. Die weiteste Reise machten Briefe aus Neuseeland und Australien.



Das Christkind antworte neben Deutsch auch in anderen Sprachen. Die Kinder wünschen sich nicht nur Spielsachen. Die Umwelt, gute Noten und Hilfe für benachteiligte Menschen oder Freundschaften stehen ebenfalls hoch im Kurs.