Norbert Walter-Borjans (r.) und Olaf Scholz (beide SPD).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der designierte SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will den unterlegenen Kandidaten Olaf Scholz nicht als Bundesfinanzminister beerben. "Ich habe gesagt, dass ich nicht antrete, um Olaf Scholz zu beerben", sagte der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister in der ARD-Sendung "Anne Will". Dies gelte auch weiter.



Scholz könne auch Vizekanzler bleiben. "Olaf Scholz gehört genauso zu dieser Sozialdemokratie wie wir", so Walter-Borjans.