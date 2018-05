Ob Horst Seehofer nach Berlin wechselt, ließ der CSU-Chef offen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

CSU-Chef Horst Seehofer lässt einen Wechsel nach Berlin in ein neues Bundeskabinett offen. "Ich sage Ihnen gar nichts zu und schließe gar nichts aus", sagte der 68-Jährige in München. Primäres Anliegen sei eine arbeitsfähige Regierung - das habe man auch dem Bundespräsidenten versprochen.



Weitere Fragen stellten sich jetzt nicht. "Was sich weiter für mich da ergibt, das werden wir sehen", sagte Seehofer und betonte: "Für mich muss sich nichts ergeben, damit wir uns richtig verstehen."