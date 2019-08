Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte an, im Zuge einer Überarbeitung des Postgesetzes auch die Häufigkeit der Zustellung beim Brief überprüfen zu wollen. "Während das europäische Recht im Rahmen des Universaldienstes eine Zustellung an fünf Tagen pro Woche verlangt, geht das nationale Recht mit sechs Zustelltagen darüber hinaus", hieß es in einem Eckpunkte-Papier zur Reform des Regelwerks. Nun wolle das Wirtschaftsministerium untersuchen, "ob die Zustellung an sechs Tagen weiterhin erforderlich ist". "Wir wollen das Thema zur Diskussion stellen", sagte eine Ministeriums-Sprecherin: "Wir haben uns noch nicht festgelegt."