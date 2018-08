Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Archivbild Quelle: Ting Shen/XinHua/dpa

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will Beiträge von Holocaust-Leugnern nicht von seiner Plattform verbannen. Er sei selbst Jude und es gebe eine Reihe von Menschen, die den Völkermord an den Juden bestritten. Er finde dies sehr beleidigend. Das sagte er in einem Interview mit dem US-Technikblog "Recode".



Dennoch wolle Zuckerberg nicht jemanden von der Plattform nehmen, der - auch mehrfach - falsche Sachen sage. Nach Kritik ergänzte Zuckerberg, dass er Holocaust-Leugner nicht verteidigen wollte.