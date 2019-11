Nicole Höchst könnte in der AfD bald eine tragende Rolle spielen. Sie erwägt, als Parteivorsitzende zu kandidieren. Nach ZDF-Informationen rechnet die Parteispitze derzeit fest mit ihrer Kandidatur. Sie dürfte auch von großen Teilen des sogenannten "Flügels" in der AfD in Braunschweig unterstützt werden. Dieser rechte, in Teilen rechtsextreme Flügel der Partei, eint mehrheitlich das Ziel, den bisherigen AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen abzulösen.