Historiker Bösch in seinem Potsdamer Arbeitszimmer. Archivbild Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts des Erstarkens rechter und rechtspopulistischer Parteien warnen Historiker vor einer Aushöhlung der Demokratie. "Weimarer Verhältnisse" - wie vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten - sieht der Potsdamer Historiker Frank Bösch jedoch nicht.



"Der Vergleich ist schief. Die Demokratie in der Bundesrepublik ist viel gefestigter, wir haben weder eine vergleichbare Wirtschaftskrise noch solche soziale Verwerfungen", sagte Bösch vor dem 52. Deutschen Historikertag, der am Dienstag in Münster beginnt.