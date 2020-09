Die Polizei räumt den Potsdamer Platz in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

An den Klimaprotesten von "Extinction Rebellion" haben in Berlin laut Polizei etwa 3.000 Demonstranten teilgenommen. Die Polizei ließ die Aktivisten zunächst gewähren - obwohl die Demo an der Siegessäule nicht angemeldet war. Durch die Sperrungen hätten Autofahrer bis zu 20 Minuten länger gebraucht.



Am späten Nachmittag begann die Polizei damit, den Potsdamer Platz zu räumen. Hier hatten etwa 2.000 Aktivisten die Kreuzung besetzt. In London gab es mehr als 200 Festnahmen, in Amsterdam etwa 50.