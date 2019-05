Bei einem Angriff auf eine Synagoge wurde ein Mensch getötet.

Quelle: Denis Poroy/FR59680 AP/dpa

Bei einem Angriff auf eine Synagoge im US-Bundesstaat Kalifornien am letzten Tag des jüdischen Pessachfestes ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Das sagte der Bürgermeister von Poway, Steve Vaus, dem Sender CNN.



Es habe sich um ein "Hassverbrechen" gehandelt. Der mutmaßliche Schütze sei festgenommen worden. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, bei dem Angriff in der Chabad-Synagoge in Poway nördlich der Stadt San Diego seien Menschen verletzt worden.