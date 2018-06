Hilmar Hoffmann ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der Frankfurter Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann ist tot. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung starb der 92-Jährige am Freitagabend auf dem Weg in eine Klinik. Die Frankfurter Polizei bestätigte den Tod.



Zwischen 1970 und 1990 war Hoffmann Kulturstadtrat in Frankfurt, wo er unter anderem das Museumsufer aufbaute. Von 1992 bis 2001 war er Präsident des Goethe-Instituts. In seinem Buch "Kultur für alle" (1979) setzte er sich für eine breitere gesellschaftliche Teilhabe an Kultur ein.