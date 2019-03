Proteste in Algier.

Quelle: Farouk Batiche/dpa

In Algerien sind wieder Tausende Menschen gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika auf die Straße gegangen. Der 82-Jährige ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Er hatte zwar seinen Verzicht auf eine Kandidatur für eine fünfte Amtszeit erklärt, aber zugleich auch die für den 18. April vorgesehene Präsidentenwahl ausgesetzt. So bleibt er länger im Amt.



Algerien erlebt die größten Massenproteste seit mehr als 20 Jahren. Am Freitag waren nach Schätzungen bis zu drei Millionen Menschen unterwegs.