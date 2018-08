Der konservative Politiker Ivan Duque ist als neuer Präsident Kolumbiens vereidigt worden. Der 42-Jährige übernahm die Regierungsgeschäfte von seinem Vorgänger Juan Manuel Santos. Der neue Präsident kündigte einen Richtungswechsel an.



"Wir müssen korrigieren, was nötig ist, und etwas Neues aufbauen", sagte er in seiner Antrittsrede. Der Jurist will den Friedensvertrag mit der linken Guerillaorganisation FARC ändern. Experten sorgen sich um den noch immer fragilen Friedensprozess.