Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei. Archivbild

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat in Nordsyrien eine weitere Militäroffensive gegen kurdische Truppen angekündigt. Sie werde in einigen Tagen beginnen, sagte er während einer Rede vor Vertretern der Verteidigungsindustrie in Ankara.



Erdogan zufolge will die Türkei nun auch östlich des Euphrat-Flusses aktiv werden. Dies würde das türkische Militär in das militärische Einflussgebiet der USA führen und einen zentralen Konflikt mit Washington verschärfen.