Es handle sich um einen Putsch an den Urnen, sagte Fayulu dem französischen Auslandssender RFI. Er forderte eine Nachzählung der Ergebnisse in jedem einzelnen Wahllokal. Ein Sprecher Shadarys räumte dagegen dessen Niederlage ein und kündigte an, man werde den historischen Machtwechsel unterstützen. Die Zukunft Kabilas, der nach 18 Jahren an der Macht nicht wieder antreten durfte, war am Donnerstag ungewiss.