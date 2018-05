Präsident Nicolás Maduro will sich im Amt bestätigen lassen. Quelle: Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dpa

Nach wochenlangem Gezerre um die umstrittene Präsidentenwahl in Venezuela schafft das regierungstreue Wahlamt Fakten. Die Abstimmung in dem südamerikanischen Land werde am 22. April stattfinden, kündigte Wahlamtschefin Tibisay Lucena an.



Die Regierungsgegner lehnen den Termin als zu früh ab. In so kurzer Zeit könnten keine freien Wahlen vorbereitet werden. Offenbar will der sozialistische Präsident Nicolas Maduro die gegenwärtige Schwäche der Opposition nutzen und seine Macht zementieren.