Hassan Ruhani, Präsident des Iran. Archivbild

Quelle: Uncredited/Office of the Iranian Presidency/AP/dpa

Irans Präsident Hassan Ruhani hat in einem Telefonat mit seinen französischen Kollegen Emmanuel Macron beteuert, sein Land wolle keinen Krieg mit den USA.



Laut iranischer Nachrichtenagentur ISNA hat er aber auch die Verteidigungsbereitschaft Irans unterstrichen: "Falls die Amerikaner wieder in iranische Gewässer oder in den iranischen Luftraum eindringen sollten, hätten die bewaffneten Kräfte des Iran die Pflicht, sie zu stellen, und dann werde es ein entschiedenes Aufeinanderprallen geben."