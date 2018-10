UN-Botschafterin Nikki Haley. Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, ist von ihrem Amt zurückgetreten. US-Präsident Donald Trump habe ihren Rücktritt angenommen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters aus Washington. Haley werde am Ende des Jahres die Regierung verlassen.



Haley (46) hatte im vergangenen Monat in einem Beitrag für die "Washington Post" geschrieben, sie stimme nicht in allen Punkten mit Trump überein. Sie sei aber stolz, seiner Regierung zu dienen.