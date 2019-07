Straße von Hormus und der Golf von Oman.

Die US-Marine hat laut Präsident Donald Trump in der Straße von Hormus eine iranische Drohne zerstört. Die Drohne sei einem Schiff sehr nahe gekommen und habe die Sicherheit des Schiffes und seiner Crew bedroht, sagte Trump. Mehrere Warnungen seien ignoriert worden. Die Drohne sei zerstört worden.



Die Lage in dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist extrem angespannt. In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Zwischenfällen mit Tankern rund um die Straße von Hormus gekommen.