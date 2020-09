Taiwans Präsidentin und Präsidentschaftskandidatin Tsai Ing-Wen.

Quelle: Uncredited/POOL/dpa

In Taiwan hat die Präsidentschafts- und Parlamentswahl begonnen. Bei sonnigem Wetter bildeten sich vor Wahllokalen lange Schlangen. In letzten Umfragen hatte die chinakritische Amtsinhaberin Tsai Ing-wen von der Fortschrittspartei (DPP) deutlich vorn gelegen.



Ihr wichtigster Herausforderer ist der 62-jährige Han Kuo-yu von der Oppositionspartei Kuomintang, der für eine stärkere Annäherung an China eintritt. Auch tritt der 77-jährige James Soong von der People-First-Partei an, dem jedoch wenig Chancen eingeräumt werden.