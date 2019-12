Burkina Fasos Präsident Roch Marc Christian Kabore. Archivbild

Bei einem Angriff auf eine protestantische Kirche im westafrikanischen Burkina Faso sind 14 Menschen getötet worden. Präsident Roch Marc Christian Kabore teilte auf Twitter mit, er verurteile "den barbarischen Angriff" in der Stadt Hantoukoura. Mehrere Menschen seien verwundet worden.



Kabore sprach den Familien sein "tiefstes Mitgefühl" aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung. In Burkina Faso sind seit 2015 islamistische Extremisten aktiv und greifen vermehrt Polizeistationen und Kirchen an.