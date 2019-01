In jedem Fall wird es für Maduro nun erheblich komplizierter, denn sein Gegenpräsident hätte in jenen Ländern, in denen er als rechtmäßiger Staatschef anerkannt wird, theoretisch Zugang zu staatlichen Vermögen oder staatlichen Betrieben. Guaidó arbeitet mit Hochdruck an einer Gegenregierung. Eine erste Geste: Zur Organisation Amerikanischer Staaten will die Interimsregierung einen eigenen Vertreter schicken. Bei der nächsten in Kürze geplanten Sitzung könnten dann dort zwei Vertreter Venezuelas sitzen.