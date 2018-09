Stimmabgabe im türkischen Generalkonsulat in Frankfurt. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Vor dem Ende der Türkei-Wahl in Deutschland hat die Beteiligung zugelegt: Am Sonntag gaben erstmals seit Beginn der Wahl am 7. Juni mehr als 100.000 der in der Bundesrepublik registrierten türkischen Wähler ihre Stimme ab. Das geht aus Statistiken der Wahlkommission hervor.



Insgesamt beteiligten sich bis einschließlich Sonntag 588.209 der in Deutschland registrierten 1.443.585 Wahlberechtigten an den Parlaments- und Präsidentenwahlen. In Deutschland kann noch bis Dienstag gewählt werden.