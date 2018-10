Ein Wähler gibt bei der Präsidentenwahl in Zypern seine Stimme ab Quelle: Petros Karadjias/AP/dpa

In der Republik Zypern hat eine Stichwahl um das Amt des Präsidenten begonnen. Das amtierende konservative Staatsoberhaupt Nikos Anastasiades tritt gegen den hauptsächlich von der kommunistisch geprägten AKEL-Partei unterstützten Stavros Malas an.



Die beiden Politiker hatten in der ersten Runde vor einer Woche die absolute Mehrheit klar verfehlt. Experten rechnen mit einem knappen Ergebnis. Gewählt wird nur im griechisch-zyprischen Südteil der Insel. Die Wahllokale schließen um 17 Uhr.