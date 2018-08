Boeing erhält US-Auftrag für zwei neue "Air-Force-One". Quelle: Martti Kainulainen/Lehtikuva/dpa

US-Präsident Donald Trump hat zwei neue "Air Force One" bestellt: Das Weiße Haus teilte mit, der amerikanische Flugzeugbauer Boeing habe den Zuschlag für den Bau von zwei Präsidenten-Maschinen im Wert von 3,9 Milliarden US-Dollar erhalten. Die Flieger sollten die beiden derzeitigen "Air Force One" ablösen, die 31 Jahre alt seien.



Ob Trump in den neuen "Air Force One" reisen wird, ist allerdings noch nicht ausgemacht: Geliefert werden sollen die Maschinen bis zum Jahr 2024.