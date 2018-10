Für die Kritiker ist er ein rechtsextremer Faschist, für seine Anhänger ein Retter in höchster Not. Stimmen die Umfragen, dann geht Rechtspopulist Jair Bolsonaro (63) am Sonntag als Favorit in die Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Der ehemalige Fallschirmspringer kann je nach Umfrage auf rund 35 bis 39 Prozent der Stimmen zählen. Aussichtsreichster Herausforderer ist Fernando Haddad (55) von der linken Arbeiterpartei, für den zwischen 22 und 25 Prozent der Brasilianer ihre Stimme abgeben wollen.