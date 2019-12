Die Wahlkommission hat die vorläufigen Resultate fast drei Monate nach der Wahl veröffentlicht. Die Präsidentenwahl hatte am 28.

September stattgefunden. Vor der Wahl hatte es in Kabul viele Warnungen vor einer möglichen politischen Krise im Fall einer erneut umstrittenen Wahl gegeben.



Wegen der schlechten Sicherheitslage, Enttäuschung über die Regierung und mangelndem Vertrauen in Wahlen nach zahlreichen Wahlfälschungsvorwürfen in der Vergangenheit war die Wahlbeteiligung die geringste seit dem Fall des Taliban-Regimes im Jahr 2001.