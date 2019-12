Abdelmadjid Tebboune gewinnt die Präsidentenwahl in Algerien.

Quelle: Fateh Guidoum/AP/dpa

In Algerien ist der frühere Regierungschef Abdelmadjid Tebboune unter Massenprotesten zum Präsidenten gewählt worden. Laut der Nationalen Wahlbehörde ANIE erreichte Tebboune bereits im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit mit 58 Prozent der Stimmen.



Nach der Bekanntgabe protestierten in Algier Tausende Menschen. Die Demonstranten werfen der Regierung um Wirtschaftseliten und Militär Korruption und Vetternwirtschaft vor. Zudem sehen die Demonstranten die Wahl als staatlich gelenkt an.