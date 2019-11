Teilnehmer einer Demonstration gehen eine Straße entlang. Archiv

Quelle: Farouk Batiche/dpa

In mehreren Städten Algeriens haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Mitte Dezember geplante Präsidentschaftswahl protestiert. Die Menschen richteten sich bei den Demonstrationen gegen die Machtelite des Landes, der sie Korruption vorwerfen.



In den zur Wahl zugelassenen Kandidaten sehen viele der Demonstranten enge Verbündete der derzeitigen Führung. Es war der 40. Freitag in Folge, an dem es in der Hauptstadt Algier und weiteren Orten des nordafrikanischen Landes zu Massenprotesten kam.