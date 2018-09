«Ele não» (Deutsch: «Der nicht»): Frauenprotest gegen Bolsonaro. Quelle: Dario Oliveira/ZUMA Wire/dpa

Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien haben Hunderttausende Frauen gegen den rechtspopulistischen Kandidaten Jair Bolsonaro protestiert. Sie gingen landesweit in Dutzenden Städten auf die Straße, unter anderem in den Metropolen Rio de Janeiro und Sao Paulo.



Bolsonaro fällt immer wieder mit rassistischen, frauenfeindlichen und homophoben Äußerungen auf. So warnte er auch schon davor, Frauen als Arbeitskräfte anzustellen, weil sie schwanger werden könnten.