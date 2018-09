Ex-Präsident Lula darf nicht kandidieren. Archivbild Quelle: Paulo Lopes/ZUMA Wire/dpa

Die brasilianische Arbeiterpartei hat ihren bisherigen Präsidentschaftskandidaten Luiz Inacio Lula da Silva durch den früheren Bürgermeister von Sao Paulo, Fernando Haddad, ersetzt.



Damit erkannte die Partei eine Wahlgerichtsentscheidung an, die den wegen Korruption zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilten Lula von einer Kandidatur für die Wahl am 7. Oktober ausgeschlossen hat. Lula war bereits von 2003 bis 2010 Präsident Brasiliens und führte bis jetzt in allen Umfragen.