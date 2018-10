Beim letzten Anschlag zündeten sie einen öffentlichen Bus an und verteilten Flugblätter. Auf ihnen hieß es "Feuer für die Kirchen. Papst Franziskus: Sie sind in Araucania nicht willkommen." Hintergrund: Mitte Januar will Franziskus Chile besuchen und in Araucanias Hauptstadt Temuco eine Messe halten. Die dort lebenden Mapuche beanspruchen das Land als ihr Eigentum. Präsidentin Bachelet hatte sich vor einigen Monaten für das historische Unrecht an den Mapuche entschuldigt und zu einem Dialog eingeladen. Doch die Fronten sind verhärtet.