Anhänger von Sebastian Pinera feiern Quelle: AP

Der konservative Unternehmer Sebastian Pinera(68)wird in Chile die Nachfolge der sozialistischen Staatspräsidentin Michelle Bachelet antreten. Der Kandidat der Opposition kam am Sonntag nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen.



Pinera, der schon von 2011 bis 2014 Präsident war, hatte die erste Wahlrunde am 19. November mit 37 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Wahlberechtigt waren 14,3 Millionen Chilenen. Die Wahlbeteiligung lag knapp unter 50 Prozent. Pinera wird sein Amt voraussichtlich am 11. März 2018 antreten.