Die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova. Archivbild

Quelle: Martin Baumann/tasr/dpa

Bei der slowakischen Präsidentenwahl am 16. März tritt erstmals eine Frau als Favoritin an. Die liberale Bürgeranwältin Zuzana Caputova, Vizechefin der bisher noch nicht im Parlament vertretenen Partei Progresivne Slovensko (Progressive Slowakei), lag in Umfragen deutlich vor dem von den regierenden Sozialdemokraten nominierten EU-Kommissar Maros Sefcovic.



Groß bleibt aber in Bratislava die Furcht, dass ein Rechtspopulist oder gar Rechtsextremist in die Stichwahl kommt.