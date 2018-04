Gül ist ein Mitbegründer von Erdogans Regierungspartei AKP. Quelle: Henrik Montgomery/SCANPIX SWEDEN/dpa

Der ehemalige türkische Präsident Abdullah Gül will bei der vorgezogenen Neuwahl des Staatschefs im Juni nicht gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan antreten. Sein Name sei ohne seine Einwilligung von einer kleinen islamischen Partei in den Ring geworfen worden, sagte Gül zu Reportern.



Er hätte nur im Falle einer Unterstützung durch eine größere Bewegung eine Kandidatur in Erwägung gezogen. Eine solche Bewegung sei aber nicht zustande gekommen, so Gül.