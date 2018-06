Demirtas: Es gibt in der ersten Instanz kein einziges Urteil gegen mich. In 20 Monaten haben in vielen Verfahren noch nicht einmal die Prozesse gegen mich begonnen. Und in dem Fall, in dem ich angeklagt wurde, konnte ich nur zweimal in 20 Monaten vor die Richter treten. Ich werde also ohne ordentliche Prozessverfahren in Haft gehalten. Ich bin insofern kein Inhaftierter, sondern eine Geisel!