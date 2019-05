Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska.

Quelle: Ukrinform/dpa

Wolodymyr Selenskyj (41) hat sich am Tag der Präsidentenwahl in der Ukraine wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld eingefangen. Weil er im Wahllokal in Kiew seinen Stimmzettel mit dem Kreuz neben seinem Namen demonstrativ in die Kamera hielt, verhängte die Polizei eine Strafe.



Die genaue Höhe war zunächst nicht bekannt. Sie dürfte nach Angaben von Juristen bei umgerechnet höchstens 28 Euro liegen. Selenskyj erklärte später, er habe auf eine Bitte von Journalisten den Wahlzettel gezeigt.