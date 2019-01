Julia Timoschenko.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hat sich als Kandidatin für die Präsidentenwahl am 31. März aufstellen lassen. "Von heute an beginnen wir eine neue Epoche - eine Epoche des Erfolgs, des Glücks und des Aufblühens", sagte die 58-Jährige. Sie liegt seit Monaten in Umfragen deutlich vor Amtsinhaber Petro Poroschenko.



Eines der wichtigsten Themen des Wahlkampfes ist der seit 2014 andauernde Konflikt in der Ostukraine. Timoschenko versprach eine diplomatische Offensive.