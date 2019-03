Timoschenko kandidiert für die Wahl am 31. März.

Quelle: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa

Zur Präsidentenwahl in der Ukraine am 31. März treten so viele Kandidaten an wie nie zuvor in der Geschichte der früheren Sowjetrepublik. Nach Ablauf der Rückzugsfrist sind 39 Kandidaten registriert, darunter vier Frauen, wie die Wahlkommission mitteilte.



Das hat auch Auswirkungen auf den Stimmzettel: Er wird nach Angaben der Kommission eine Rekordlänge von 80 Zentimetern messen. Die Vorschriften sehen vor, dass die Liste auf einer Seite gedruckt werden muss und alphabetisch geordnet ist.