Präsidentschaftskandidat Wladimir Selenski ist siegessicher.

Quelle: -/ukrin/dpa

Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine sieht sich der Schauspieler Wladimir Selenski auf einem guten Weg ins mächtigste Amt des in die EU strebenden Landes. "Das ist nur der erste Schritt zum großen Erfolg", sagte der 41-Jährige in Kiew nach Schließung der Wahllokale.



Trotz massiven Stimmenverlusts zeigte sich auch Amtsinhaber Petro Poroschenko siegessicher für den zweiten Durchgang in drei Wochen. "Sie werden weiter mit Poroschenko arbeiten müssen", sagte er.