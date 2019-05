Wolodymyr Selenskyj jubelt über die Prognosen der Präsidentschaftswahl in der Ukraine - diese sehen ihn als Sieger gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko.

Quelle: Reuters

Der Schauspieler und politische Quereinsteiger Wolodymyr Selenskyj wird Prognosen zufolge neuer Präsident der Ukraine. Der 41-Jährige kam bei der Stichwahl in der Ex-Sowjetrepublik auf rund 73 Prozent der Stimmen.



Amtsinhaber Petro Poroschenko kann mit rund 25 Prozent der Stimmen rechnen, wie mehrere TV-Sender berichteten. Es gab demnach einige ungültige Wahlzettel. Am prowestlichen Kurs der Ukraine dürfte sich nichts ändern. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird in der kommenden Nacht gerechnet.