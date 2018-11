Michail Saakaschwili 2017 vor Unterstützern in Kiew.

Quelle: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa

Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Georgien haben Zehntausende Menschen gegen eine mögliche Rückkehr der Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili an die Macht demonstriert. Sie wandten sich damit gegen den Kandidaten Grigol Waschadse.



Der frühere Außenminister und Oppositionspolitiker hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges Saakaschwili zu begnadigen. Der Ex-Präsident war wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden und lebt nun in den Niederlanden.