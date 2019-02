Der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Atiku Abubakar.

Quelle: Sunday Alamba/AP/dpa

Der in Nigerias Präsidentenwahl unterlegene Oppositionskandidat Atiku Abubakar will rechtlich gegen den Sieg von Staatschef Muhammadu Buhari vorgehen. Er habe "noch nie erlebt, dass unsere Demokratie so derartig entwürdigt" worden sei wie am Tag der Wahl, twitterte Abubakar.



In vielen Bundesstaaten sei es demnach zu vorsätzlichem Fehlverhalten gekommen. Zudem hätten Truppen in einigen Landesteilen ihre Waffen auf die Bürger gerichtet, die sie eigentlich hätten beschützen sollen.