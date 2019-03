Es hat sich erwiesen, dass unser Land anständig und gerecht sein will. [...] Zuzana Caputova ist genau die Person, die die Slowakei aus der Krise führen kann. Präsident Andrej Kiska

Der scheidende Präsident Andrej Kiska unterstützt Caputova. "Es hat sich erwiesen, dass unser Land anständig und gerecht sein will", sagte er in einer Videobotschaft zum Ausgang der ersten Wahlrunde. "Zuzana Caputova ist genau die Person, die die Slowakei aus der Krise führen kann."



EU-Kommissar Günther Oettinger äußerte sich derweil besorgt über ein Mediengesetz, das am 26. März im slowakischen Parlament beraten werden soll. "Nach meiner Einschätzung kann die Pressefreiheit in der Slowakei berührt sein, eine Prüfung wäre notwendig", sagte Oettinger der "Welt am Sonntag". Vorgesehen ist demnach, dass jeder Politiker als Reaktion auf einen Zeitungsbericht den Abdruck seiner Stellungnahme in gleicher Länge Stellung verlangen darf.