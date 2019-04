Die liberale Anwältin Zuzana Caputova wird interviewt.

Quelle: Michal Svìtok/TASR/dpa

In der Slowakei ist der entscheidende zweite Durchgang der Präsidentenwahl zu Ende gegangen. Das teilte die Wahlkommission mit. Inoffizielle Prognosen, die verschiedene Medien veröffentlichten, widersprachen sich zwar in Details. Übereinstimmend sagten sie aber einen klaren Sieg der liberalen Anwältin Zuzana Caputova voraus.



Erste Ergebnisse werden in der Nacht erwartet. Das offizielle Endergebnis soll am Sonntagmittag bekannt gegeben werden, wie das Innenministerium in Bratislava mitteilte.