Der tschechische Präsident Milos Zeman bei der Stimmabgabe. Quelle: Vít Šimánek/CTK/dpa

Bei der Präsidentenwahl in Tschechien zeichnet sich eine gute Beteiligung ab. Bis zum Ende des ersten der zwei Wahltage gaben schätzungsweise knapp zwei Fünftel der rund 8,4 Millionen Berechtigten ihre Stimme ab. Das berichtete die Agentur ctk.



Amtsinhaber und Umfragefavorit Milos Zeman trifft auf acht Herausforderer. Eine Stichwahl in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich. Die Tschechen können auch noch am Samstag von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.