Mounir Baatour hält eine Regenbogenflagge.

Quelle: Hassene Dridi/AP/dpa

Bei den Präsidentschaftswahlen in Tunesien tritt erstmals ein offen homosexueller Politiker an. Der Anwalt Mounir Baatour gab seine Kandidatur für den Urnengang am 15. September bekannt. Sie bedeute "eine Premiere, die ohne Zweifel ein Meilenstein in der Geschichte sein wird", erklärte die von Baatour geführte Liberale Partei.



Der Jurist ist Mitbegründer der Organisation Shahms, die seit Jahren gegen die Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex in Tunesien kämpft.