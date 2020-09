Tunesischer Präsidentschaftskandidat Nabil Karoui ist frei.

Quelle: Hassene Dridi/AP/dpa

Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tunesien ist der seit August inhaftierte Kandidat Nabil Karoui wieder auf freiem Fuß. Ein Gericht ordnete seine Freilassung an, wie es aus Kreisen seines Wahlkampfteams hieß.



Karoui war mit 15,6 Prozent der Stimmen knapp hinter dem Verfassungsrechtler Kais Saied (18,4 Prozent) in die Stichwahl eingezogen. Diese ist für Sonntag angesetzt. Karoui sieht seine Inhaftierung politisch motiviert und forderte eine Verschiebung der Abstimmung am Sonntag.