Kais Saied vor dem Wahllokal.

Quelle: Chokri Mahjoub/ZUMA Wire/dpa

Der konservative Juraprofessor Kais Saied hat Umfragen zufolge die Präsidentenwahl in Tunesien gewonnen. Er kam auf 72 bis 77 Prozent der Stimmen, wie Medien berichten. Der Gegenkandidat Nabil Karoui erhielt in der Stichwahl demnach 23 bis 27 Prozent der Stimmen.



Der 61-jährige unabhängige Kandidat Saied wurde von der moderat islamistischen Partei Ennahda unterstützt, die in der Vorwoche die Parlamentswahl gewann. Die offiziellen Ergebnisse werden ab Dienstag erwartet.