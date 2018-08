Nicolas Maduro will die Opposition weiter schwächen. Quelle: Ariana Cubillos/AP/dpa

Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro will die wichtigsten Oppositionsparteien von der Präsidentenwahl im kommenden Jahr ausschließen. Der Boykott von drei der größten Oppositionsparteien bei den Kommunalwahlen disqualifiziere sie von einer Teilnahme an den nächsten Wahlen, erklärte Maduro nach Abgabe seiner Stimme in Caracas. Er werde die Wahl gewinnen, betonte er.



Die Opposition hat gegen den immer autoritärer auftretenden Maduro zuletzt eine Reihe von Rückschlägen hinnehmen müssen.